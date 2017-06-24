Перес: в Азербайджане нужно тормозить поздно, а это одна из моих сильных сторон

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он показал шестой результат.



«Хорошее выступление. На последнем круге было много давления, потому что я был в 100 м от линии, когда появился красный флаг. Мы близки к «Ред Булл», но не совсем. В Формуле-1 есть две категории, и мы находимся во второй, но посмотрим…



Нам приходится трудно с шинами. «Пиррелли» привезли очень жёсткие шины, можно видеть много команд, которым тяжело с шинами. Нужно тормозить очень поздно, а это одна из моих сильных сторон. Что касается возможности взойти на подиум, то это будет зависеть от ошибок, но, надеюсь, мы проведём хорошую гонку», — приводит слова Переса Sky Sports.