Вольф: Джордан должен прекратить распространять слухи

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил недовольство непрекращающимися спекуляциями Эдди Джордана о том, что вскоре «Серебряные стрелы» покинут Формулу-1, призвав его прекратить распространять ложные слухи.

В Баку Джордан вновь заговорил о уходе «Мерседеса» из Формулы-1, заявив, что немецкий автогигант может отказаться от команды Формулы-1, если та не станет более прибыльной. Кроме того, по словам Джордана, спонсоры команды — Petronas и UBS, покинут её уже по завершению нынешнего чемпионата.

«Я готов к любым шуткам Джордана, но мне становится не очень смешно, когда речь заходит о работе 1500 человек, которые переживают за своё будущее. Я уже говорил ему, что это слишком серьёзно. Мы не покидаем Формулу-1 и ни один из наших спонсоров не уходит из Формулы-1. Мы довольны нынешним положением вещей. Джордан должен просто прекратить распространять слухи», — приводит слова Вольфа Crash.