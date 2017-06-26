Экклстоун: Феттель нормально отреагировал, Хэмилтон создавал ему проблемы

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Себастьян Феттель справедливо отреагировал на поведение Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

«Такие инциденты, как у Хэмилтона и Феттеля, случаются в гонках. Думаю, Хэмилтон пытался доставить Феттелю проблем, затормозив и создав инцидент. И Феттель нормально отреагировал, дав Хэмилтону понять, что он в курсе его намерений», — приводит слова Эккслтоуна F1i.

В режиме сейфти-кара Феттель въехал в Хэмилтона сзади, после чего ударил его машиной сбоку. По словам Феттеля, Хэмилтон спровоцировал первый контакт чрезмерным торможением.