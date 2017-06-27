Ферстаппен: после схода в Баку ни с кем не хотел разговаривать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что сход в гонке Гран-при Азербайджана из-за технических проблем был для него болезненным.



«По ходу гонки я не думал о проблемах с надёжностью, но они внезапно у меня возникли. Очередной сход — это поистине опустошает, особенно когда идёшь на такой хорошей позиции. Команда всё ещё изучает проблему. Это определённо что-то с двигателем», — цитирует Ферстаппена Motorsport.



Также голландец прокомментировал своё нежелание разговаривать с журналистами после гонки. «В тот момент мне действительно не хотелось ни с кем говорить. Я оставался на трассе полчаса, чтобы поговорить с инженерами о балансе машины и о гонке, а затем ушёл. Я думал, что это было самым умным решением», — отметил гонщик.