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Вольф не хочет дополнительного штрафа для Феттеля

27 июня 2017, вторник. 14:03. Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не чсчитает, что ФИА должна накладывать на пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля дополнительные санкции за инцидент с Льюисом Хэмилтоном в Баку.

«Я думаю, что они должны переговорить друг с другом, как только накал спадёт. Думаю, через несколько дней Себ поймёт, что его действия были не слишком хороши. Определённо эти события не были полезными для их будущих отношений, но всегда было ясно, что это может произойти. Я считаю, что между ними всё ещё есть уважение. Это два отличных спортсмена.

Себ уже получил свой штраф, так что всё кончено. Мои мысли уже в Шпильберге», — цитирует Вольфа Auto Motor und Sport.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Коннор Уикхэм Себастьян Феттель Тото Вольф
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