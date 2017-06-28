Стюарт: стюарды Формулы-1 недостаточно профессиональны

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт недоволен работой стюардов в «Королевских гонках».

«У меня есть критика в адрес работы стюардов. Почти на каждом Гран-при работают разные команды стюардов. По-моему, ФИА нужно взять завершившего карьеру пилота, дать ему достойное жалованье и поставить в преимущественное положение. Его надо подписать на два-три года, чтобы он всё знал о поведении пилотов.

Тут нужен кто-то, кто недавно выступал, но уже закончил. А сейчас у нас есть набор чрезмерно зрелых людей из разных стран, подписанных ФИА. Этих людей меняют, давая им возможность приехать на Гран-при. Это обеспечивает хорошие отношения ФИА со странами. Эти так называемые стюарды приезжают из разных стран, все они разного возраста. Они не стабильны в дисциплинарных актах и не имеют знаний, нужных для принятия решений, которые могут повлиять на исход чемпионата. Жану Тодту не понравятся мои слова, но я думаю, что работа ведётся недостаточно профессионально", — цитирует Стюарта F1i.