Хасегава: в 2018 году «Хонда» будет сильнее

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава уверен, что японский производитель наконец-то делает успехи в Формуле-1. В гонке Гран-при Азербайджана команда «Макларен», использующая силовые установки японской компании, наконец-то набрала свои первые очки в текущем сезоне. К Гран-при Австрии «Хонда» обещает увеличить мощность своих моторов на 30 л. с.



«Мы движемся в правильном направлении, хотя наших усилий пока и недостаточно, чтобы догнать других производителей. Но ситуация для «Хонды» становится лучше. В 2018 году мы будем сильнее», — цитирует Хасегаву Speedweek.