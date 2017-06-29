Хорнер: расстройство Ферстаппена усиливается успехами Риккардо

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что расстройство Макса Ферстаппена из-за череды неудач усиливается из-за успехов его напарника Даниэля Риккардо.

«Прямо сейчас он невероятно расстроен. Это усиливается тем, что его напарник попадал на подиум, а теперь выиграл гонку. Но вы видите, что это не из-за команды и вложенных ей усилий.

У него было несколько тяжёлых гонок, где всё шло не в его пользу. Но я чувствую, что большой результат ждёт его в ближайшее время. Он очень хорошо пилотирует. Ему не везёт, но это изменится", — приводит слова Хорнера Autosport.