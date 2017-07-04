Окон — о ГП Азербайджана: нужно сосредоточиться на будущем, а не на прошлом

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон в очередной раз прокомментировал неоднозначную ситуацию, которая случилась между ним и его напарником на гонке Гран-при Азербайджана.

«Я не хочу комментировать слова Переса, замечу лишь, что контакт между напарниками по команде всегда плох. Но я считаю, что необходимо сосредоточиться на будущем, а не на прошлом. Мы всё обсудили, так что это больше не повторится. Я общался с Серхио о нашем инциденте, и с этим всё кончено.

Мы профессионалы, а не любители, которые сражаются между собой больше, чем нужно", — приводит слова Окона PaddockTalk.