Польша может потерять этап WRC из-за проблем с безопасностью

Ралли Польши WRC может потерять место в календаре начиная с 2018 года из-за проблем с безопасностью. Этап уже получал от ФИА жёлтую карточку в 2015 году, а в сезоне-2017 вновь возникли проблемы.

По ходу ралли-2017 фанаты продавливали ограждение маршалов и располагались на самой границе трассы, что грозило серьёзными инцидентами. Также на участки трассы выезжала машина кого-то из зрителей, а пожарная машина пронеслась по трассе навстречу одному из участников гонки.

Боссы команд и ФИА остались крайне недовольны нарушениями мер безопасности. Контракт на проведение Ралли Польши истекает в конце 2017 года. Организаторы рассчитывают его продлить, несмотря на возникшие проблемы, сообщает Autosport.