Де Рой: новый грузовик Iveco уже быстрее старого, вопрос в надёжности

«Хочу веселья и удовольствия». Де Рой — о том, почему не поедет на «Дакар»

Перед стартом «Шёлкового пути» главный соперник «КАМАЗ-мастера» Жерар де Рой рассказал о новом грузовике и решении не ехать на «Дакар-2018».