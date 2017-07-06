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Де Рой: новый грузовик Iveco уже быстрее старого, вопрос в надёжности

6 июля 2017, четверг. 11:43. Авто

Пилот Iveco Жерар де Рой рассказал о новом грузовике, который был подготовлен командой и будет выставлен на ралли-марафон «Шёлковый путь».

«Он выглядит примерно так же, как и предыдущий. Но из прежних деталей там только кабина и двигатель.

Подвеска стала независимой. Это делает шасси совсем иным. Мы взяли некоторые мелкие детали от прошлого грузовика, но все крупные компоненты – иные. С прошлым грузовиком мы вносили мелкие изменения каждый год. Каждый сезон вы можете проводить один-два больших теста — с новым грузовиком они не покажут реального уровня надёжности, так что это как новое приключение. Я считаю, что новый грузовик уже быстрее старого, вопрос в надёжности», — передаёт слова де Роя корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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Перед стартом «Шёлкового пути» главный соперник «КАМАЗ-мастера» Жерар де Рой рассказал о новом грузовике и решении не ехать на «Дакар-2018».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ралли-рейды Шёлковый путь
Новости. Авто
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