Де Рой: новый грузовик Iveco уже быстрее старого, вопрос в надёжности

Пилот Iveco Жерар де Рой рассказал о новом грузовике, который был подготовлен командой и будет выставлен на ралли-марафон «Шёлковый путь».
«Он выглядит примерно так же, как и предыдущий. Но из прежних деталей там только кабина и двигатель.
Подвеска стала независимой. Это делает шасси совсем иным. Мы взяли некоторые мелкие детали от прошлого грузовика, но все крупные компоненты – иные. С прошлым грузовиком мы вносили мелкие изменения каждый год. Каждый сезон вы можете проводить один-два больших теста — с новым грузовиком они не покажут реального уровня надёжности, так что это как новое приключение. Я считаю, что новый грузовик уже быстрее старого, вопрос в надёжности», — передаёт слова де Роя корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.