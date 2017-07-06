Сайнс-младший: маловероятно, что я останусь в «Торо Россо» на 2018 год

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что вряд ли останется в команде на следующий сезон.

«Как вы все знаете, моя первая цель — быть в следующем году в „Ред Булл“ и начать бороться за подиумы, победы, за что они и будут бороться в 2018 году. Я буду стараться для этого.

Если не получится, то, конечно, четвёртый год в «Торо Россо» маловероятен, и я не стану закрывать дверь ни перед одной возможностью. Сейчас ещё очень рано.

Конечно, я слышал разные слухи в паддоке, начался глупый сезон. Это весело, но я веселюсь на трассе. Сезон складывается хорошо, у меня есть работа, и я должен ехать как можно быстрее", — цитирует Сайнса-младшего F1 Fanatic.