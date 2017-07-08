Депре: надеюсь снова победить на «Шёлковом пути»

Заводской гонщик «Пежо», действующий победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» Сириль Депре поделился ожиданиями от гонки 2017 года и рассказал о своей адаптации после перехода из зачёта мотоциклов во внедорожный.



«Статус фаворита? О, в автоспорте никогда не знаешь всего заранее, фаворит не всегда побеждает. Да, у нас хорошая команда и хорошая машина, а также пилоты и штурманы, но впереди долгий-долгий путь. Не забывайте: из Москвы мы поедем в Китай, может много всего произойти. Но мне нравится, что здесь такой длинный марафон. Я готов к нему, тем более что хорошо выступил в прошлом году. Надеюсь вновь здесь победить.



Считаю, что уже полностью перестроился на управление машиной, а не мотоциклом. Наступил момент, когда надо было перестать выступать на «Дакаре» на двух колёсах — теперь я концентрируюсь только на четырёхколёсной технике. Я не сажусь на мотоцикл даже ради удовольствия. Сейчас машины — это моя страсть. Я всегда получаю удовольствие от управления машиной. Слышал, что в 2018 году на „Шёлковом пути“ появится зачёт мотоциклов, — на здешних дорогам им придётся очень нелегко. Так что в этом плане я доволен, что перешёл на внедорожники», — заявил Депре в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.