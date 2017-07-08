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Николаев: понимаю, почему де Рой не поехал на «Шёлковый путь», выиграв «Дакар»

8 июля 2017, суббота. 10:27. Авто

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев заверил, что не боится уступить партнёрам по команде на «Шёлковом пути».

«Да, в этом году нашему экипажу и нашей команде удалось выиграть «Дакар» — теперь нужно отстоять лидерство на «Шёлковом пути». Я понимаю де Роя, который в 2016 году выиграл «Дакар», но на «Шёлковый путь» не поехал: понимал, что лучше ещё побудет чемпионом. Тем не менее мы не боимся.

Да, хотелось бы показать хороший результат, но я не боюсь проиграть своим сокомандникам — вот конкурентам проигрывать не хочется. А мы команда. Кто из нас будет первый, это не самое главное. Да, внутри мы все спортсмены и каждому разрешено выиграть — это самое главное, это девиз команды. Будем стараться удерживать хороший результат, хороший темп. И конечно же, не хотим подвести своих болельщиков — они есть у каждого экипажа. Но самое главное — не подвести команду», — рассказал Николаев в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Николаевым читайте по ссылке.

Николаев: де Рой играет в какую-то непонятную игру
Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев — о задачах на «Шёлковый путь», россыпи новинок и неожиданных планах де Роя не ехать на «Дакар».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Дакар — грузовики Шёлковый путь
Новости. Авто
8 июля 2017, суббота
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