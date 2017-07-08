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Масса: «Уильямсу» очень трудно было выжать из машины лучший круг

8 июля 2017, суббота. 18:17. Авто

Пилот Формулы-1 Фелипе Масса, выступающий в составе «Уильямса», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой он стал 17-м.

«Нам, определённо, было очень сложно заставить шины работать и выжать из машины лучший круг, так что мы с командой расстроены результатами квалификации. В шестом повороте у меня была избыточная поворачиваемость руля, что стоило мне пары десятых секунды. Но теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашней гонке. Мы знаем, что скорость в гонке гораздо выше, чем в квалификации, но старт с 17-й позиции осложняет нам жизнь. В гонке придётся очень трудно, так что нужно сконцентрироваться на все 100%», — отметил Масса для пресс-релиза своей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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