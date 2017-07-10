Лёб и Коломы лидируют на «Шёлковом пути» после третьего этапа

Себастьен Лёб стал лучшим на втором этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Вторым финишировал Стефан Петерансель. Третье время на счету Чжоу Юна. В общем зачёте лидером стал Лёб.
В зачёте грузовиков на этапе победил Сергей Вязович. Второе время у Мартина Коломы. Третий результат показал Тон ван Генугтен. Лучшим из «КАМАЗ-мастер» стал Дмитрий Сотников — на четвёртом месте. В общем зачёте лидирует Коломы. Второе и третье места у Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова соответственно.
Внедорожники
Третий этап
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport)
2. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +4:34
3. Чжоу Юн (Young Racing) +14:19
4. Сириль Депре (Peugeot Sport) +14:59
5. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +18:28
Общий зачёт
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport)
2. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +3:15
3. Сириль Депре (Peugeot Sport) +17:12
4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +38:03
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +41:05
Грузовики
Второй этап
1. Сергей Вязович (МАЗ)
2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +0:55
3. Тон ван Генугтен (Iveco) +3:39
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:34
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:27
6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:47
…
16. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:00:40
Общий зачёт
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing)
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:40
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +5:14
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +8:22
5. Тон ван Генугтен (Iveco) +10:42
…
12. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:18:12.