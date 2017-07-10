Лёб и Коломы лидируют на «Шёлковом пути» после третьего этапа

Себастьен Лёб стал лучшим на втором этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Вторым финишировал Стефан Петерансель. Третье время на счету Чжоу Юна. В общем зачёте лидером стал Лёб.

В зачёте грузовиков на этапе победил Сергей Вязович. Второе время у Мартина Коломы. Третий результат показал Тон ван Генугтен. Лучшим из «КАМАЗ-мастер» стал Дмитрий Сотников — на четвёртом месте. В общем зачёте лидирует Коломы. Второе и третье места у Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова соответственно.

Внедорожники



Третий этап



1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport)

2. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +4:34

3. Чжоу Юн (Young Racing) +14:19

4. Сириль Депре (Peugeot Sport) +14:59

5. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +18:28



Общий зачёт



1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport)

2. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +3:15

3. Сириль Депре (Peugeot Sport) +17:12

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +38:03

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +41:05



Грузовики



Второй этап



1. Сергей Вязович (МАЗ)

2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +0:55

3. Тон ван Генугтен (Iveco) +3:39

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:34

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:27

6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:47

…

16. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:00:40



Общий зачёт



1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing)

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:40

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +5:14

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +8:22

5. Тон ван Генугтен (Iveco) +10:42

…

12. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:18:12.