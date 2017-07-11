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Лопрайс поблагодарил «КАМАЗ-мастер» за помощь в ремонте грузовика

11 июля 2017, вторник. 10:34. Авто

Гонщик «Татры» Алеш Лопрайс выразил благодарность команде «КАМАЗ-мастер» за помощь в ремонте грузовика. На втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» Лопрайс не смог добраться до финиша из-за поломки двигателя на его «Татре» за 40 км до завершения этапа. Его машину из грязи просёлочных дорог пришлось вытаскивать трактором, после чего грузовик доставили на базу «КАМАЗ-мастера» в Набережных Челнах для ремонта.

«Мы хотели бы поблагодарить весь «КАМАЗ-мастер» и особенно Владимира Чагина и Семёна Якубова за их профессиональную помощь в решении наших проблем. Большое спасибо», — написал Лопрайс на своей странице в «Фейсбуке».

Фото с базы «КАМАЗ-мастера» доступны на официальной странице Лопрайса в «Фейсбуке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
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