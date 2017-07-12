«Хонда» представила новый хэтчбек Civic для гонок TCR

В 2018 году в гоночных сериях TCR будет представлено новое поколение хэтчбека Honda Civic Type-R. Подготовкой модели к соревнованиям займётся итальянская компания JAS Motorsport, которая является давним партнёром «Хонды» по созданию гоночных версий её автомобилей.

Технические подробности о новинке неизвестны. В JAS Motorsport намерены к началу сезона-2018 построить как минимум 25 автомобилей, а первые поставки клиентам запланированы на 15 декабря. В «Хонде» отметили, что в гонках смогут принимать участие одновременно два поколения одной модели.