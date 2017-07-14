Хэмилтон: этот сезон самый напряжённый в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что текущий сезон, проходящий в плотной борьбе с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем, является самым напряжённым в его карьере.



«Это самая напряжённая борьба, которая была в моей карьере. Я участвую в гонках с восьми лет, но этот сезон в Формуле-1 является самым напряжённым», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.



Британский гонщик также полагает, что в предстоящей гонке в «Сильверстоуне» вклиниться в борьбу за победу может «Ред Булл»: «Я думаю, что это будет очень плотная борьба, но я слышал, что «Ред Булл» привёз большие обновления. Они отлично поработали в последней гонке, поэтому я думаю, что мы можем увидеть трёхстороннюю борьбу. Полагаю, что это будет захватывающий Гран-при Великобритании».