Росберг отверг возможность возвращения в Ф-1 с «Феррари»

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг отверг возможность своего возвращения в «Королевские автогонки» в составе итальянской команды «Феррари». Последние слухи, которые ходят в паддоке, включили имя немецкого гонщика в число потенциальных кандидатов на замену финну Кими Райкконену в «Скудерии» в 2018 году.



«Нет, этого не произойдёт. Для меня подобные слухи являются большой честью, но я полностью доволен своей карьерой. Я ни о чём не сожалею», — цитирует Росберга итальянское издание Corriere della Sera.