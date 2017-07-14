В РСКГ объяснили перенос этапа из Мячково на «Смоленское кольцо»

5 и 6 августа очередной этап Российской серии кольцевых гонок пройдёт на автодроме «Смоленское кольцо», сообщает пресс-служба чемпионата. Ранее планировалось, что этап состоится на автодроме ADM Raceway в Мячково. Руководители трасс выразили уверенность, что подмосковный автодром примет участников СМП РСКГ в следующем сезоне.

«Как известно, в прошлом году мы начали масштабную и глобальную реконструкцию автодрома Мячково и планировали в конце сезона 2017 года принять у нас этап Российской серии кольцевых гонок. Однако огромный объём работ, который включает в себя как измененную конфигурацию трассы, новый асфальт, новые зоны безопасности, так и серьёзно обновлённую инфраструктуру самого комплекса в целом, в том числе парковки, зоны для размещения зрителей и прочее, оказался под угрозой невыполнения в полном объёме к намеченной дате. Срыву графика работ, к сожалению, способствовала и крайне неблагоприятная погода в этом году.

Безусловно, с нашей стороны можно было бы ограничиться минимальными требованиями РАФ и провести этап в этом сезоне, но нам хотелось создать максимально комфортные условия для участников СМП РСКГ и всех гостей нашего автодрома, поэтому мы решили тщательно и основательно закончить реконструкцию и приглашаем спортсменов, команды, зрителей и всех друзей автоспорта к нам на соревнования по кольцевым автогонкам (и не только кольцевым, и не только автогонкам) в следующем году. Надеемся, что гостям понравится проделанная нашим коллективом работа по реконструкции и первая гоночная трасса новой России – автодром Мячково – продолжит играть важную и активную роль в жизни автоспорта!» — отметил президент холдинга «АРТЛАЙН» Шота Абхазава.



«Мы ждём, когда трасса и инфраструктура будут соответствовать уровню наших соревнований. Как директор «Смоленского кольца», я знаю, насколько непросто модернизировать трассу: этой весной, готовясь к европейским гонкам SMP Formula 4 NEZ Championship, мы внесли ряд изменений, чтобы получить лицензию FIA Grade 4. А ведь в Мячково автодром появился намного раньше смоленского, и руководству приходится инвестировать в реконструкцию куда больше. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы не узнаем подмосковную трассу, столь памятную пилотам начала 2000-х годов, что участникам и организаторам СМП РСКГ будут предоставлены современные условия, а комиссия РАФ допустит чемпионат и Кубок страны на обновлённый автодром", — заявил со своей стороны руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков.