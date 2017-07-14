Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лёб и Сотников лидируют на ралли «Шёлковый путь» после 7-го СУ

14 июля 2017, пятница. 15:21. Авто

По итогам седьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе внедорожников победу одержал пилот X-Raid Брайс Мензис. На втором месте финишировал гонщик «Пежо» Сириль Депре, а замкнул тройку лидеров его напарник Себатсьен Лёб.

В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, его товарищи по команде Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Эдуард Николаев заняли места со второго по четвёртое.

Результаты седьмого этапа

Внедорожники:
1. Брайс Мензис (X-Raid MINI) — 1:03:56
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:31
3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:37
4. Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +3:43
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +3:53

8. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +5:40

Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 1:06:26
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34

Положение в общем зачёте

Внедорожники:
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 18:21:57
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:03:35
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:28:35
4. Хань Вей (Geely SMG) +1:34:21
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:35:11

Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 20:15:43
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:01:47.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
КАМАЗ-мастер Себастьен Лёб Шёлковый путь
Новости. Авто
14 июля 2017, пятница
15:21 Лёб и Сотников лидируют на ралли «Шёлковый путь» после 7-го СУ
14:44 Окон блокирует в «Твиттере» фанатов Переса за оскорбительные комментарии
14:25 Ферстаппен: пропусти я шоу Ф-1, как Хэмилтон, болельщики застрелили бы меня
14:18 Хюлькенберг: Кубица или Алонсо? У меня нет предпочтений
14:10 «Хонда»: неправда, что мы оцениваем возможность остановиться
14:08 В РСКГ объяснили перенос этапа из Мячково на «Смоленское кольцо»
13:50 Росберг отверг возможность возвращения в Ф-1 с «Феррари»
13:11 В «Торо Россо» отвергли наличие проблем с безопасностью у своих болидов
12:40 Боттас — лучший на первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — седьмой
12:23 «Ред Булл» готовит к Гран-при Венгрии большие обновления болида
11:28 Феттель протестировал «щит» на первой тренировке Гран-при Великобритании
10:48 Хэмилтон: этот сезон самый напряжённый в моей карьере
09:59 Феттель: жажду обновить ощущения от победы на «Сильверстоуне»
09:17 Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
00:34 Перес: у меня нет контракта на следующий год, много думаю о своём будущем
13 июля 2017, четверг
23:57 Вассёр — о сотрудничестве с «Хондой»: услышанное от «Макларена» может напугать
23:27 Прост призывает «Рено» рассмотреть кандидатуру Буэми
23:06 Алонсо: от того, получу я большой штраф или маленький, поменяется немного
22:24 В «Феррари» представили «щит» на болиде Феттеля
21:51 Алонсо — о шоу F1 Live в Лондоне: надеюсь, это событие первое из многих
21:07 Сааведра заменит Алёшина на этапе IndyCar в Торонто
20:52 Хэмилтон: никто из пилотов не готов к тому, каким быстрым будет «Сильверстоун»
20:04 Райкконен про будущее в Формуле-1: всё зависит от «Феррари»
19:28 Феттель первым опробует защиту кокпита «щит»
19:20 «Торо Россо» уличили в попытке выставить повреждённый болид на ГП Великобритании
18:52 Шибалов: избрали аккуратную тактику, впереди ещё длинная гонка
18:34 Абитебуль: держим мысль о возвращении Кубицы в голове
17:52 Алонсо оштрафован на пять мест на старте ГП Великобритании за смену мотора
17:10 «Хонда» может решить уйти из Формулы-1 в октябре
17:00 Николаев: за 120 км до финиша 6-го этапа «Шёлкового пути» угодили в яму
16:49 Сотников и Лёб продолжают лидировать после шестого этапа «Шёлкового пути»
16:11 Феттель: «Феррари» может улучшить свой темп в квалификациях
15:47 Формула-1 объявила о партнёрстве со Snapchat
15:02 Марко: «Ред Булл» не отдаст Ферстаппена и за 100 млн
14:21 Проект гонки Ф-1 в Дании пока не получил одобрения властей Копенгагена
13:52 CERTINA стала партнёром двух кубков GT4
13:46 Зак Браун: команды должны быть готовы к краткосрочным жертвам на благо Ф-1
12:57 Хорнер обеспокоен спешкой с внедрением защиты кокпита «щит»
12:37 «Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при Мексики
12:04 Боссы Ф-1 раскритиковали действия владельцев «Сильверстоуна»
11:48 Вандорн: надеюсь, в Сильверстоуне сможем выжать больше из обновлённого мотора
10:46 Кубица: на тестах на «Поль Рикар» чувствовал себя ещё лучше, чем в Валенсии
10:33 Ферстаппен прокатился по улицам Лондона в рамках шоу F1 Live
09:55 Вольф: Боттас становится сильнее с каждой гонкой
00:39 Стролл: богатая история «Сильверстоуна» добавляет удовольствия
Все новости RSS
Партнерский контент
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017