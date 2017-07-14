Лёб и Сотников лидируют на ралли «Шёлковый путь» после 7-го СУ

По итогам седьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе внедорожников победу одержал пилот X-Raid Брайс Мензис. На втором месте финишировал гонщик «Пежо» Сириль Депре, а замкнул тройку лидеров его напарник Себатсьен Лёб.



В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, его товарищи по команде Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Эдуард Николаев заняли места со второго по четвёртое.



Результаты седьмого этапа



Внедорожники:

1. Брайс Мензис (X-Raid MINI) — 1:03:56

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:31

3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:37

4. Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +3:43

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +3:53

…

8. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +5:40

Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 1:06:26

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13

4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34

Положение в общем зачёте

Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 18:21:57

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:03:35

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:28:35

4. Хань Вей (Geely SMG) +1:34:21

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:35:11



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 20:15:43

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14

5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:01:47.