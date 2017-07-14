На Moscow Raceway рассказали, что ждёт болельщиков на этапе DTM

Пресс-служба автодрома Moscow Raceway подробно рассказала о предстоящем российском этапе DTM, который пройдёт на подмосковной трассе с 21 по 23 июля.

«В связи с изменившимися спортивными и техническими правилами обе гонки DTM 22 и 23 июля пройдут по одной схеме с часовым промежутком и обязательным пит-стопом в каждой. Изменились и сами пит-стопы: командам придётся нелегко, поскольку теперь на пит-лейне с одной машиной уже не будет работать слаженная команда из 15-18 человек – количество механиков сокращено до минимума, что, впрочем, не сильно удлинило время на смену колес, они всё-таки волшебники и успевают всё сделать за считаные секунды. Не забываем, что сохранился, к счастью, суперстарт и красочное открытие соревнований, искры из-под колес и огонь из выхлопных труб сбоку – зрелище по-прежнему невероятное! А учитывая некоторые поблажки в отношении двигателей, ещё и более быстрое, чем раньше, – машины DTM на прямых теперь легко преодолевают скорость за 285 км/ч.



Для зрителей организаторы чемпионата приготовили традиционные прогулки по пит-лейну – их две, в субботу и воскресенье, автограф-сессии в паддоке (тоже две) и главную новинку сезона – возможность наблюдать за работами команд в боксах через специальные «зрительские окна». И, конечно, никуда не делись роскошные и гостеприимные фан-зоны автопроизводителей, открытое общение команд с публикой в паддоке и площадки развлечений для всех возрастов. В субботу на автодроме также пройдёт концерт групп «Жулики», «Haarps» и «A La Ru», а в воскресенье – групп «Trubetskoy» и «The Remark Band».

До автодрома можно добраться по Новорижскому и Волоколамскому шоссе (парковки бесплатные), а также на электричках с Рижского вокзала. От ст. Чисмена 21-23 июля будут ходить бесплатные шатлы. Подробности уик-энда, а также билеты на этап доступны на официальном сайте трассы. Вход для детей до 10 лет – бесплатный", — гласит сообщение пресс-службы.