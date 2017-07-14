Райкконен: достойный день, но я уверен, что «Феррари» может прибавить

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал третий результат во второй пятничной тренировке Гран-при Великобритании Формулы-1.

«Это был вполне достойный день. Сессия была более гладкой, чем в некоторых других случаях: у нас не было проблем. С утра ощущения от машины были нормальными, но очевидно, что вначале нужно было гадать из-за условий на трассе: так всегда бывает, когда впервые на неё выезжаешь. Всё могло бы пройти немного лучше, но всё и не слишком плохо. Завтра будет другой день, мы просто будем стараться делать всё, что можем, и я уверен, что мы можем прибавить. В квалификации и особенно в гонке мы посмотрим, будет ли этого достаточно», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».