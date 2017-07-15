Лёб и Сотников лидируют после восьмого этапа «Шёлкового пути»

Себастьен Лёб выиграл восьмой этап «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников и упрочил своё лидерство в общем зачёте. Вторым на этапе стал Сириль Депре, третьим — Брайс Мензис.

Среди грузовиков быстрее всех был лидер общего зачёта Дмитрий Сотников. Вторым стал Айрат Мардеев, третьим — Мартин Коломы.

Ралли «Шёлковый путь». Результаты восьмого этапа



Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 2:48:19

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +5:06

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +13:57

4. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +15:22

5. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +16:49



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 3:13:51

2. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:52

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +4:59

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +7:15

5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +7:58



Положение в общем зачёте



Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 21:10:16

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:08:41

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:42:32

4. Хань Вей (Geely SMG) +1:52:59

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:53:20



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 23:29:34

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9:54

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +20:26

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +27:06

5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:18:48