Бёрд выиграл гонку Формулы-E в Нью-Йорке

Пилот Virgin Racing Сэм Бёрд стал победителем гонки Формулы-E в Нью-Йорке. Второе место занял Жан-Эрик Вернь, третьим к финишу пришёл Стефан Сарразен. Дебютант серии Пьер Гасли в первой же гонке сумел завоевать очки. Экс-гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд, невзирая на неплохой отрезок гонки, не сумел её завершить, сойдя на 37-м круге.

Формула-E. Нью-Йорк. Первая гонка

1. Сэм Бёрд (Virgin Racing)

2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +1,354

3. Стефан Сарразен (Techeetah) +4,392

4. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) +6,155

5. Лоик Дюваль (Dragon Racing) +8,428

6. Оливер Тёрви (NextEV NIO) +8,952

7. Пьер Гасли (Renault e.Dams) +9,321

8. Николя Прост (Renault e.Dams) +10,036

9. Робин Фряйнс (Andretti) +11,019

10. Адам Кэрролл (Jaguar Racing) +12,073

...

16. Ник Хайдфельд (Mahindra Racing) — не финишировал.