Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Новым клиентом «Хонды» может стать «Торо Россо»

16 июля 2017, воскресенье. 00:46. Авто

Команда Формулы-1 «Торо Россо» не исключает варианта с использованием в сезоне-2018 двигателей «Хонда», утверждает Auto Motor und Sport. Стороны провели предварительные переговоры, однако их развитие будет зависеть от ряда факторов. Для «Хонды» важно гарантированно иметь хотя бы одну команду на следующий сезон в ситуации, когда «Макларен» не исключает разрыва соглашения, а «Заубер» вполне может отказаться от исполнения предварительного соглашения (швейцарцы не готовы ждать момента, когда «Хонда» окончательно подтвердит планы на сезон-2018).

Что касается «Торо Россо», то «Ред Булл» в случае перехода дочерней команды на «Хонду» может сосредоточиться на проблемах основного коллектива в свете меньшей технической кооперации при использовании разных двигателей. При этом, учитывая, что у «Ред Булл» сейчас нет большого числа молодых талантов, они в теории могли бы отдавать одно место в «Торо Россо» протеже «Хонды». Так или иначе, решение о возможном переходе на моторы «Хонда» будет принято не ранее летней паузы в сезоне-2017 Формулы-1.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торо Россо Хонда Ф-1
Новости. Авто
16 июля 2017, воскресенье
00:46 Новым клиентом «Хонды» может стать «Торо Россо»
00:36 Катсбург выиграл квалификацию WTCC в Аргентине
00:15 В «Рено» рады успешным результатам машины с новым днищем
00:13 Бёрд выиграл гонку Формулы-E в Нью-Йорке
00:05 Штайнер: вы знаете, что бы сделали стюарды, если бы Грожан помешал Хэмилтону
15 июля 2017, суббота
23:54 Стрельникова: поздравления обоим гонщикам Russian Time с сильными выступлениями
23:49 Санин: задержав дыхание, подумал — или сейчас, или никогда
23:38 Маркелов: доволен, что укрепил третье место в чемпионате
23:38 Исаакян: отличный результат, сегодня всё сложилось
23:34 Пажно выиграл квалификацию гонки IndyCar в Торонто
23:02 Экипаж Русинова лишили поула в LMP2 на «Нюрбургринге»
22:19 В Schmidt Peterson разочарованы результатами Алёшина, но готовы дать ему шанс
21:26 Хэмилтон: если помешал Грожану, то приношу извинения
21:02 Стролл: квалификация в Сильверстоуне не отображает истинного темпа «Уильямса»
20:53 Вандорн: девятое место в квалификации стало сюрпризом
20:42 Линн выиграл квалификацию Формулы-E в Нью-Йорке
20:36 Масса: очень расстроен сегодняшней квалификацией
20:33 Боттас: для меня главное — завтра не застрять в трафике
20:33 Вольф: Грожан должен быть счастлив, что выступает в Формуле-1
20:14 «Тойота» выиграла квалификацию WEC «6 часов Нюрбургринга», Русинов — 1-й в LMP2
20:13 Ки: к сожалению, Квяту не хватило каких-то десятых для прохождения в Q3
20:07 Окон: в первом сегменте пошёл на просчитанный риск и не прогадал
20:05 Палмер: уверен, завтра у нас может получиться хорошая гонка
19:43 Сайнс: если погода останется такой же, у нас будут хорошие возможности
19:42 Квят: утром не чувствовал уверенности в машине, но в квалификации обрёл её
19:25 Санин выиграл Гонку звёзд «За рулём»
19:21 Перес: я мог квалифицироваться на одну позицию выше
19:18 Источник: «Ред Булл» готов отдать Сайнса «Рено» уже на Гран-при Венгрии
19:15 Хюлькенберг: обновления сыграли роль в прогрессе «Рено»
19:01 Риккардо: придётся много работать, чтобы пробиться в очковую зону
19:00 Исаакян выиграл гонку Формулы V8 3.5 на «Нюрбургринге», Оруджев — 3-й
18:54 Ферстаппен: пятое место в квалификации было максимумом
18:34 Грожан: Хэмилтон избежал штрафа лишь потому, что борется за титул
18:11 Леклер выиграл первую гонку Ф-2 в Великобритании, Маркелов — четвёртый
18:06 Сайнс: если я должен остаться в «Торо Россо», то останусь
18:04 Феттель: квалификационный темп Хэмилтона был вне досягаемости «Феррари»
18:02 Райкконен: машина «Феррари» была хороша, но не достаточно быстра для поула
17:55 Алонсо: переменчивые условия и хаос могут нам помочь
17:40 Феттель: последняя попытка в Q3 была испорчена из-за плохо прогретых шин
17:36 Хэмилтон: команда не сообщила, что сзади приближается Грожан
17:20 Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку Грожана в квалификации
17:08 Грожан: Хэмилтон полностью заблокировал меня
16:46 Ферстаппен: надеюсь, с лидерами что-то случится и мне повезёт
16:37 Хэмилтон: мне нравятся сложные условия
16:34 Боттас: Хэмилтон лучше прогрел шины
Все новости RSS
Партнерский контент
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017