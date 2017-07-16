Сайнс-младший: дискуссии с Квятом должны остаться между нами

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не стал винить своего напарника Даниила Квята за аварию на Гран-при Великобритании. Квят был наказан проездом по пит-лейну, а Сайнс сошёл с дистанции.

«На записях с камер ясно видно, что произошло. Мы оба боролись за позицию и оставляли друг другу пространство. А потом одна машина потеряла контроль и врезалась в другую. Это плохо для команды, но дискуссии и анализ должны остаться между нами. Я не стану напрягаться из-за ситуаций, которые вне моего контроля.

Сейчас я не думаю о «Рено». Просто хочу отработать, чтобы в Венгрии быть сильнее", — приводит слова Сайнса-младшего Sky Sports.