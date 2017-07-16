Квят: Сайнсу надо держаться от меня подальше на первом круге

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил своего напарника Карлоса Сайнса-младшего в их столкновении на первом круге Гран-при Великобритании. Стюарды признали виновным россиянина.

«Когда гонщик видит, что со мной случилось, он знает, что в 12-м повороте у меня не будет идеальной траектории. И когда он так себя ведёт, столкновение на 90 % неизбежно. Я верю, что, ожидай такого другая машина, она пыталась бы пройти меня на следующей прямой. Но он так не сделал. Так что ты просто занимаешь такое положение и говоришь напарнику: „Хорошо, врезайся в меня“.

Я считаю, произошло именно это, и полностью не согласен со штрафом. Конечно, ответственность лежит и на мне, но отвечать за произошедшее должны мы оба.

Когда Сайнс выжимал меня с трассы в четырёх первых гонках, ему никто ничего не сказал. Он опять начал так делать, ему надо держаться от меня подальше на первом круге. Так будет лучше для команды. Жаль, что такое случилось", — цитирует Квята Crash.