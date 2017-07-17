Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»

Состоялся девятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого в зачёте внедорожников сменился лидер. Пилот «Пежо» Себастьен Лёб в результате ошибки в навигации и повреждения машины потерял 2,5 часа и уступил лидерство в общем зачёте своему товарищу по команде Сирилю Депре, пришедшему к финишу на пятом месте. Победа же на этапе досталась другому гонщику «Пежо» Стефану Петеранселю.



В классе грузовиков победил пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев. Места со второго по четвёртого также заняли экипажи российской команды (экипажи Дмитрия Сотникова, Вантона Шибалова и Эдуарда Николаева).



Результаты девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»



Внедорожники:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 4:09.22

2. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +0.22

3. Лю Кун (Geely SMG) +2.03

4. Хань Вей (Geely SMG) +2.03

5. Сириль Депре (Peugeot Sport) +2.58

…

24. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +2:34.39

Грузовики:

1. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) – 4:19.50

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +0.36

3. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +5.09

4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9.25

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +11.40



Положение в личном зачёте



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 26:31.17

2. Хань Вей (Geely SMG) +44.12

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +51.23

4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +52.34

5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:45.33



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 27:50.00

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +14.27

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26.30

4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +31.30

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:43.59.