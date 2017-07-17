Роуленд: приношу извинения Маркелову

Гонщик Формулы-2 Оливер Роуленд извинился перед россиянином Артёмом Маркеловым за то, что выжал его с трассы после рестарта второй гонки в Сильверстоуне.

«После такого хорошего старта я испортил гонку. Приношу извинения Артёму за первый круг и рестарт после сейфти-кара. Такое не повторится.

Разочарован, что не занял третье место во второй гонке. Пожалуй, мы его заслужили", — приводит слова Роуленда Autosport.

За борьбу с Маркеловым Роуленда наказали 5 секундами штрафа. Он финишировал четвёртым, но штраф отбросил его за пределы очковой зоны.