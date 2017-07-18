Мазепин: много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам Ф-1

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал грядущие испытания болида «Форс Индия», которые он проведёт в рамках тестов Ф-1 в Венгрии.



«Я с нетерпением жду возможности принять участие в тестах с «Форс Индия» снова. Я работаю с командой больше года, и здорово получить ещё один шанс пилотировать болид. В последний раз я ездил за рулём машины Ф-1 в 2016 году. Было бы интересно провести сравнения с болидом 2017 года. Я так много узнал на своих последних тестах, это важная часть моего развития как пилота. Я много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам. И я изо всех сил стараюсь делать то, чего от меня ожидает команда», — цитирует Мазепина пресс-служба «Форс Индия».