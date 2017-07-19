Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани

19 июля 2017, среда. 14:10. Авто

28-29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в посёлке Секиотово Рязанской области, состоится очередной этап Российской дрифт серии (RDS). Организаторы рассказали, какие развлечения ждут болельщиков, а также опубликовали расписание гоночного уик-энда на «Атроне».

Что ждет зрителей:
• автограф- и фотосессия с пилотами после парада-открытия;
• в сервис-парке можно увидеть не только гоночные автомобили, но и оценить высококлассную работу механиков. И, конечно, будет возможность приобрести сувенирную продукцию на память о восхитительном зрелище;
• фуд-корт для всех любителей дрифта;
• увлекательные конкурсы с призами и вопросами от спонсоров;
• ставшие уже привычными на каждом этапе дрифт-трайки и дрифт-такси ждут своих поклонников;
• для детей открыты детская площадка с батутами и аниматорами, которые не дадут юным зрителям скучать.

RDS. Пятый этап. Atron International Circuit

28 июля, пятница
10:00. Вход для зрителей и СМИ
10:00-19:00. Работа дрифт-трайков
10:15-11:15. Вводный брифинг
11:15. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:30-13:00. Тренировка
13:00-18:00. Работа дрифт-такси
13:15-13:45. Брифинг. Задание на квалификацию
14:00-16:00. Тренировка
16:15-18:45. Квалификация
19:00. Брифинг по результатам квалификации
19:15. Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов
22:00. Закрытие парка сервиса

29 июля, суббота
10:00. Вход для зрителей и СМИ
09:30-11:00. Тренировка
10:00-19:00. Работа дрифт-трайков
11:00. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:15-11:45. Брифинг. Расстановка автомобилей для парада
11:50. Выход водителей на парад участников
12:00-13:00. Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.
13:00-18:00. Работа дрифт-такси
13:15-14:45. Парные заезды. Топ-32
14:45-16:45. Перерыв
16:45-19:00. Парные заезды. Топ-16
19:30-20:00. Награждение
20:00. Итоговый брифинг
22:00. Закрытие парка сервиса.

Билеты на 5-й этап чемпионата RDS в Рязани можно приобрести уже сегодня на сайте vdrifte.ru. Зрители до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дрифт
Новости. Авто
19 июля 2017, среда
14:10 Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани
13:48 Маркьонне призвал «Феррари» дать немедленный ответ на провал в Сильверстоуне
13:44 Хорнер: слухи о возобновлении партнёрства «Макларен» — «Мерседес» неубедительны
12:52 «Уильямс» закрыл Вильнёву доступ в моторхоум команды
12:10 «Косуорт» готовится вернуться в Формулу-1 в 2021 году
11:27 Ожье: всю жизнь мечтал испытать ощущения от управления болидом Ф-1
11:18 Ожье протестировал болид «Ред Булл» RB7 в Австрии
10:56 «Мерседес» и «Феррари» сделали одинаковый выбор шин на Гран-при Венгрии
10:08 Этап RSBK-2017 в Нижнем Новгороде будет благотворительным
09:20 Кубица может сменить Палмера в «Рено» на Гран-при Бельгии
00:50 Кубица может пропустить тесты в Венгрии
18 июля 2017, вторник
23:17 Клэр Уильямс: Стролл — будущая звезда
22:16 Кэри: Гран-при Великобритании не обязательно должен проходить в Сильверстоуне
20:46 Хорнер — о ГП Великобритании: не уверен, что выжали максимум из машины
19:54 Сайнс: я пилот программы «Ред Булл» и утверждён на следующий год в «Торо Россо»
18:54 З. Браун сомневается в сотрудничестве с «Мерседесом» и «Феррари»
18:38 Ферстаппен не воспринимает всерьёз критику со стороны Феттеля
18:18 Мардеев: было много извилистых отрезков, был риск пробить колеса
18:17 Николаев: хотелось бы больше ям и бездорожья
17:30 Сайнс отказывается комментировать слухи о переходе в «Рено»
16:48 Абитебуль: у «Рено» нет никаких причин для подобных проблем с надёжностью
15:21 Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет
14:41 Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»
14:01 Маллья: тесты VJM10 будут следующим шагом в программе развития Мазепина
13:31 Депре и Сотников лидируют после 10-го этапа ралли «Шёлковый путь»
13:26 Мазепин: много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам Ф-1
13:16 Мазепин и Ауэр испытают болид «Форс Индия» на тестах в Венгрии
13:00 «Сочи Автодром» проведёт фестиваль «Зажигание» с участием Петрова и Сироткина
12:51 В 2018 году тесты Ф-1 по ходу сезона пройдут в Барселоне и Венгрии
12:06 Выиграть «6 часов Нюрбургринга» «Тойоте» помешали повреждения аэродинамики
11:14 В «Хонде» уверены в сокращении отставания от соперников
10:38 В «Мерседесе» отвергают возможность перехода Хэмилтона в «Феррари»
09:55 Хэмилтон: невозможно предсказать, где я окажусь через полгода
00:30 Спортивный директор «Уильямса» перейдёт в команду Росса Брауна
17 июля 2017, понедельник
23:38 Роуленд: приношу извинения Маркелову
22:57 Себастьен Лёб снялся с «Шёлкового пути» из-за травмы
21:22 Стратегическая группа обсудит изменения аэродинамических правил Ф-1 в 2020 году
20:40 Вольф: в продлении Боттаса почти нет сомнений
20:27 Николаев: в прошлом году пробили шину на том же спецучастке
20:05 Хэмилтон извинился перед Боттасом и Райкконеном за ожидание
19:32 Сотников: проблем с машиной нет, нужно лишь проверить несколько датчиков
19:28 Гасли: я готов к Формуле-1, но контракта с «Торо Россо» у меня нет
18:47 Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии
17:58 Хэмилтон: в Великобритании впервые использовали всю скорость «Мерседеса»
17:31 Абитебуль: сказал Палмеру утром воскресенья, что его не заменят в Венгрии
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017