Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани

28-29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в посёлке Секиотово Рязанской области, состоится очередной этап Российской дрифт серии (RDS). Организаторы рассказали, какие развлечения ждут болельщиков, а также опубликовали расписание гоночного уик-энда на «Атроне».



Что ждет зрителей:

• автограф- и фотосессия с пилотами после парада-открытия;

• в сервис-парке можно увидеть не только гоночные автомобили, но и оценить высококлассную работу механиков. И, конечно, будет возможность приобрести сувенирную продукцию на память о восхитительном зрелище;

• фуд-корт для всех любителей дрифта;

• увлекательные конкурсы с призами и вопросами от спонсоров;

• ставшие уже привычными на каждом этапе дрифт-трайки и дрифт-такси ждут своих поклонников;

• для детей открыты детская площадка с батутами и аниматорами, которые не дадут юным зрителям скучать.



RDS. Пятый этап. Atron International Circuit



28 июля, пятница

10:00. Вход для зрителей и СМИ

10:00-19:00. Работа дрифт-трайков

10:15-11:15. Вводный брифинг

11:15. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)

11:30-13:00. Тренировка

13:00-18:00. Работа дрифт-такси

13:15-13:45. Брифинг. Задание на квалификацию

14:00-16:00. Тренировка

16:15-18:45. Квалификация

19:00. Брифинг по результатам квалификации

19:15. Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов

22:00. Закрытие парка сервиса



29 июля, суббота

10:00. Вход для зрителей и СМИ

09:30-11:00. Тренировка

10:00-19:00. Работа дрифт-трайков

11:00. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)

11:15-11:45. Брифинг. Расстановка автомобилей для парада

11:50. Выход водителей на парад участников

12:00-13:00. Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.

13:00-18:00. Работа дрифт-такси

13:15-14:45. Парные заезды. Топ-32

14:45-16:45. Перерыв

16:45-19:00. Парные заезды. Топ-16

19:30-20:00. Награждение

20:00. Итоговый брифинг

22:00. Закрытие парка сервиса.

Билеты на 5-й этап чемпионата RDS в Рязани можно приобрести уже сегодня на сайте vdrifte.ru. Зрители до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.