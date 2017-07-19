Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани

28-29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в посёлке Секиотово Рязанской области, состоится очередной этап Российской дрифт серии (RDS). Организаторы рассказали, какие развлечения ждут болельщиков, а также опубликовали расписание гоночного уик-энда на «Атроне».
Что ждет зрителей:
• автограф- и фотосессия с пилотами после парада-открытия;
• в сервис-парке можно увидеть не только гоночные автомобили, но и оценить высококлассную работу механиков. И, конечно, будет возможность приобрести сувенирную продукцию на память о восхитительном зрелище;
• фуд-корт для всех любителей дрифта;
• увлекательные конкурсы с призами и вопросами от спонсоров;
• ставшие уже привычными на каждом этапе дрифт-трайки и дрифт-такси ждут своих поклонников;
• для детей открыты детская площадка с батутами и аниматорами, которые не дадут юным зрителям скучать.
RDS. Пятый этап. Atron International Circuit
28 июля, пятница
10:00. Вход для зрителей и СМИ
10:00-19:00. Работа дрифт-трайков
10:15-11:15. Вводный брифинг
11:15. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:30-13:00. Тренировка
13:00-18:00. Работа дрифт-такси
13:15-13:45. Брифинг. Задание на квалификацию
14:00-16:00. Тренировка
16:15-18:45. Квалификация
19:00. Брифинг по результатам квалификации
19:15. Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов
22:00. Закрытие парка сервиса
29 июля, суббота
10:00. Вход для зрителей и СМИ
09:30-11:00. Тренировка
10:00-19:00. Работа дрифт-трайков
11:00. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:15-11:45. Брифинг. Расстановка автомобилей для парада
11:50. Выход водителей на парад участников
12:00-13:00. Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.
13:00-18:00. Работа дрифт-такси
13:15-14:45. Парные заезды. Топ-32
14:45-16:45. Перерыв
16:45-19:00. Парные заезды. Топ-16
19:30-20:00. Награждение
20:00. Итоговый брифинг
22:00. Закрытие парка сервиса.
Билеты на 5-й этап чемпионата RDS в Рязани можно приобрести уже сегодня на сайте vdrifte.ru. Зрители до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.