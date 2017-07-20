Ассоциация пилотов Формулы-1 поддержала внедрение «гало»

Ассоциация пилотов Формулы-1 (GPDA) поддержала решение ФИА о внедрении в 2018 году системы защиты «гало», несмотря на негативную реакцию со стороны болельщиков и оппозицию команд. На состоявшемся 19 июля заседании лишь одна из команд поддержала внедрение «гало», однако ФИА, использовав право вето, настояла на принятии решения о внедрении системы защиты кокпитов со следующего года. В ФИА посчитали, что более не могут задерживать внедрение защиты головы на болидах.



«Что касается введения дополнительной защиты головы, то наши пилоты уважают позицию ФИА по безопасности и поддерживают их продолжающиеся поиски решений, призванных сделать гонки более безопасными.



В последние десятилетия мы наблюдаем рост скорости и всё более быстрые времена прохождения круга, и эти гоночные соревнования возможны исключительно благодаря повышению безопасности», — отметил председатель GPDA Алекс Вурц, слова которого приводит Autosport.

С 2018 года в Формуле-1 появится защита кокпита «гало»