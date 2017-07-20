Единственной командой, поддержавшей внедрение «гало», была «Феррари»

По информации корреспондента немецкого издания Auto Motor und Sport Тобиаса Грюнера, единственной командой, поддержавшей внедрение «гало» в 2018 году, была «Феррари». 19 июля ФИА приняла решение о внедрении «гало», несмотря на то что данное решение не вызвало поддержки со стороны команд. Было известно, что лишь одна конюшня поддержала его, однако не сообщалось, какая именно.



«По информации AmuS, «Феррари» была единственной командой, поддержавшей введение «гало» в 2018 году. Остальные команды были против», — написал Грюнер в своём «твиттере».

Ассоциация пилотов Формулы-1 поддержала внедрение «гало»