Сотников и Депре продолжают удерживать лидерство на ралли «Шёлковый путь»

Состоялся 13-й этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победа в классе внедорожников досталась пилоту «Пежо» Стефану Петеранселю. На втором месте финишировал его напарник Сириль Депре, а замкнул первую тройку гонщик Baicmotor Кристиан Лавьей.
В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, укрепивший своё лидерство в общем зачёте. Его товарищи по команде Антон Шибалов и Айрат Мардеев финишировали на втором и третьем местах соответственно. Ещё один пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев из-за поломки переднего редуктора вынужден был отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправился сразу на бивуак.
Результаты 13-го этапа
Внедорожники:
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 5:12.59
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1.39
3. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +19.41
4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +23.35
5. Хань Вей (Geely SMG) +29.46.
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 5:29.00
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +3.00
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +5.18
4. Сергей Вязович "(МАЗ-СПОРТавто") +31.39
5. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +33.58
6. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +35.42.
Положение в общем зачёте
Внедорожники:
1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 41:46.25
2. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:04.39
3. Хань Вей (Geely SMG) +1:11.29
4. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +2:12.12
5. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +2:37.27.
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 43:45.38
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +6.04
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +23.12
4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40.27
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:28.56.