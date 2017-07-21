Сотников и Депре продолжают удерживать лидерство на ралли «Шёлковый путь»

Состоялся 13-й этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победа в классе внедорожников досталась пилоту «Пежо» Стефану Петеранселю. На втором месте финишировал его напарник Сириль Депре, а замкнул первую тройку гонщик Baicmotor Кристиан Лавьей.



В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, укрепивший своё лидерство в общем зачёте. Его товарищи по команде Антон Шибалов и Айрат Мардеев финишировали на втором и третьем местах соответственно. Ещё один пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев из-за поломки переднего редуктора вынужден был отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправился сразу на бивуак.

Результаты 13-го этапа



Внедорожники:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 5:12.59

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1.39

3. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +19.41

4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +23.35

5. Хань Вей (Geely SMG) +29.46.



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 5:29.00

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +3.00

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +5.18

4. Сергей Вязович "(МАЗ-СПОРТавто") +31.39

5. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +33.58

6. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +35.42.



Положение в общем зачёте



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 41:46.25

2. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:04.39

3. Хань Вей (Geely SMG) +1:11.29

4. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +2:12.12

5. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +2:37.27.



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 43:45.38

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +6.04

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +23.12

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40.27

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:28.56.