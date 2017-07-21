Николаев: на замене редуктора мы бы потеряли три-четыре часа

Пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев прокомментировал поломку на 13-м этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», которая вынудила его отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправиться сразу на бивуак.



«Перед финишем первого отрезка услышали сильный треск, почувствовали вибрацию. Понимали, что проблема с трансмиссией, и вскоре выяснили, что сломался передний редуктор. Мы знали, что вторая часть ещё сложнее, и приняли решение, что без переднего редуктора в эти пески ехать нельзя. Замена переднего редуктора занимает у нас часа три-четыре, его сложнее менять, чем задний. Если бы сломался задний, мы починили бы его за час и продолжили, но в данной ситуации приняли решение ехать сразу на бивуак», — цитирует Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».