В «Суонси» опровергли слухи о том, что клуб купит Виджай Маллья

Британский футбольный клуб «Суонси» опроверг слухи о его приобретении владельцем «Форс Индия» Виджаем Малльей. Сообщалось, что индийский бизнесмен готов заплатить за клуб из Уэльса 110 млн фунтов стерлингов.

«Это полная чушь. Не представляем, откуда пошли такие слухи», — приводит слова представителя «Суонси» Wales Online.

Помимо «Форс Индия», Маллья владеет индийским клубом по крикету «Бангалор Роял Челенджер». Сейчас у бизнесмена проблемы с индийским законодательством, и он проживает в Великобритании.