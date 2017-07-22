Вандорн: на Гран-при Венгрии у «Макларена» будет хороший шанс набрать очки

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн высоко оценивает шансы своей команды на успешное выступление на Гран-при Венгрии.

«В Будапеште у нас должен быть хороший шанс набрать очки. Конфигурацию трассы можно описать как «Монако без стен», а значит, там много поворотов. Вам нужны хорошее шасси и прижимная сила на этой трассе, так что надеюсь, мы будем там более боеспособны.

Попадание в топ-10 в квалификации было небольшим сюрпризом в Сильверстоуне. Это значит, что наше шасси хорошо работает в скоростных поворотах. Быть так близко к «Форс Индия» и «Уильямсу» на подобной трассе — позитивный сигнал.

Перед тем этапом мы думали, что «Сильверстоун» требователен к мощности, что навредит нам. А после него были разочарованы, что не набрали очков. Это многое говорит о нашем прогрессе», — цитирует Вандорна Autosport.