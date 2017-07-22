Наср: ищу возможность вернуться в Формулу-1 в 2018 году

Бывший пилот «Заубера» Фелипе Наср рассчитывает вернуться в Формулу-1 в следующем сезоне. Бразилец посещал паддок «Королевских гонок» на Гран-при Великобритании, но готов выступать и в других сериях.

«Я всё ещё ищу варианты. Хорошо, что я пилотировал разные машины в последние месяцы. Я держу себя в форме.

У меня ещё есть шансы вернуться в Формулу-1 и я ищу возможность на 2018 год. Конечно, Формула-1 — план А. Но есть много планов Б. Это может быть IndyCar, Формула-E или WEC», — приводит слова Насра Motorsport.