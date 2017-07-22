Сотников: очень хотел видеть Шибалова на первом месте «Шёлкового пути»

Победитель «Шёлкового пути» — 2017 Дмитрий Сотников подвёл итоги гонки.

«Я таких гонок даже не помню. Каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне. Приходилось выцарапывать их каждый день. С каждым днём становилось всё сложнее и сложнее. Лидировать столько дней – ещё сложнее.

Я рад тому, что всё получилось именно так. Рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу – она добавляла гонке интриги. Оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один. Я поздравляю Антона – очень хотел видеть его на первом месте – он отлично ехал. Отставание минимальное. Это говорит об уровне конкуренции», — приводит слова Сотникова пресс-служба гонки.