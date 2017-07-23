Маллья: впечатлён Оконом, подписав с ним контракт, мы сделали правильный выбор

Глава «Форс Индия» Виджай Маллья похвалил пилота команды «Форс Индия» Эстебана Окона, отметив, что подписание контракта с ним было верным решением.

«Я очень впечатлён им. Перед нами стояла сложная задача зимой, на рынке были доступны только новички, и, подписав контракт с Оконом, мы сделали правильный выбор. Он набирается опыта и становится лучше. Опыт очень важен. И чем больше он его приобретёт, тем лучше он станет. У него есть талант. Здорово, что мы с ним подписали долгосрочное соглашение, так что ожидаю регулярно завоёванных очков», — приводит слова Малльи Sky Sports.

На данный момент Окон в общем зачёте чемпионата занимает восьмое место, имея в своём активе 43 очка.