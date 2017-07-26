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Гасли: здорово, если Сайнс уйдёт из «Торо Россо»

26 июля 2017, среда. 21:19. Авто

Участник молодёжной программы «Ред Булл» и чемпион GP2 Пьер Гасли сохраняет надежду попасть в «Торо Россо» на сезон-2018.

«Я хочу выступать только в Формуле-1. Будет здорово, если Сайнс уйдёт, ведь это освободит место в „Торо Россо“. Мы ещё не знаем, как получится, и ждём ответов в ближайшие недели.

«Ред Булл» знает, что я хочу в Ф-1. Они поддерживают меня последние четыре года, но Ф-1 — трудный мир, и скорость не всё здесь решает. К сожалению, роль могут сыграть политика и финансы. Приходится ждать своего шанса. По не зависящим от меня причинам я не попал в Ф-1 в 2017 году. Надеюсь, попаду в 2018-м", — цитирует Гасли Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Торо Россо Карлос Сайнс-младший контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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