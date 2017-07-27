«Пирелли» выбрала типы шин для Гран-при Бразилии и Абу-Даби

Шинная компания «Пирелли» обнародовала выбранные ею типы покрышек для двух заключительных этапов Формулы-1 сезона-2017 в Бразилии и Абу-Даби. В обоих случаях, как и ожидалось, шинники не будут задействовать самый жёсткий тип «хард».

На Гран-при Бразилии в распоряжении гонщиков окажутся шины типа «суперсофт», «софт» и «медиум», а на Гран-при Абу-Даби пилоты смогут выбрать из трёх самых мягких составов — «ультрасофт», «суперсофт» и «софт». Такой же, как и для Абу-Даби, набор шин ранее был предложен для Гран-при США и Гран-при Мексики.