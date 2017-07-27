Перес: надеюсь приехать на Гран-при Бельгии с контрактом на 2018 год

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес рассчитывает подписать контракт на следующий сезон во время летнего перерыва. Мексиканец не прочь остаться в нынешней команде, но не исключает другие варианты.

«Что касается моего будущего, я надеюсь приехать с новым контрактом на первую гонку после летнего перерыва. Хорошо, если он будет с „Форс Индия“, но предугадать нельзя.

Команда движется вперёд каждый год, хотя в этом году мы и занимаем то же место, что в предыдущем. Мы закрепились на нём и идём дальше", — приводит слова Переса Motorsport.