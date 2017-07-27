Грожан: я всё ещё против «гало», не думаю, что ему есть место в Формуле-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал внедрение системы защиты «гало», раскритиковав подобное решение.

«Лично я думаю, что день, когда это было анонсировано, — грустный для Формулы-1. Я всё ещё против „гало“, не думаю, что ему есть место в Формуле-1. Как гонщик и директор ассоциации пилотов Формулы-1, я должен поблагодарить ФИА за все проведённые исследования, так как они были очень трудоёмкими, и „гало“ — сильная система для многих случаев.

Но есть варианты, при которых всё может пойти хуже, и я против этого. Могут возникнуть проблемы, о которых мы даже не задумывались. Увидеть стартовые огни, увидеть флаги в стороне, это нужно пробовать. Ассоциация пилотов Формулы-1 не поддерживает «гало», но поддерживает попытки ФИА сделать машины более безопасными. Я не хочу, чтобы подобные исследования прекращались, так как это здорово", — приводит слова Грожана GPUpdate.