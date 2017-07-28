Алонсо: никаких проблем с «гало», рад буду претворить в жизнь любую идею защиты

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не видит проблемы во внедрении системы защиты «гало», по мнению испанца, гонщики должны быть рады воплотить в жизнь любые идеи защиты, которые могут спасти жизнь.

«Я склоняюсь к тому, чтобы согласиться с Феттелем. В первую очередь это безопасность. Если система способна защитить нас от многих фатальных инцидентов, которые приключались за последние 10-15 лет, то мы с радостью должны воплотить её использование в жизнь. Все мы были бы рады использовать его раньше, чтобы избежать смертельных инцидентов случившихся раньше. Это единственное, о чём мы должны говорить.

Что касается эстетики, честно говоря, мне всё равно. Даже со времени моего дебюта изменилось очень многое, машины выглядят иначе. Для меня нет никаких проблем, я буду рад воплотить в жизнь любую защиту в следующем году. Если в ФИА считают, что «гало» — наилучшая защита, то, на мой взгляд, мы должны с радостью приветствовать эту систему", — приводит слова испанца официальный сайт ФИА.