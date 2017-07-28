«Порше» покинет LMP1 и выставит команду в Формуле-Е

Немецкий автопроизводитель «Порше» официально объявил о том, что по окончании сезона-2017 покинет классе LMP1 чемпионата мира по гонка на выносливость (WEC) и в 2019 году выставит свою команду в Формуле-Е.



«С 2019 года «Порше» будет соревноваться в Формуле-Е. В результате компания прекратит слвоё участие в классе LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в конце 2017 года. «Порше» сосредоточится на международных гонках GT, а также сконцентрирует свою стратегию на использовании 911 RSR в классе GT чемпионата WEC, главным событием которого является гонка «24 часа Ле-Мана», а также в американской серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship и других классических гонках на выносливость», — сообщается в пресс-релизе «Порше».