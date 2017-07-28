Боттас: «Мерседесу» есть над чем поработать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Венгрии, заявив, что испытывал проблемы с задней частью болида.

«Нам есть над чем поработать. Три ведущие команды идут очень плотно. Сегодня я не был доволен балансом машины, особенные трудности возникли с задней частью болида. Ожидается, что завтра температура будет выше, так что именно эту проблему нам нужно решить в первую очередь, чтобы получить стабильность. Завтра может получиться интересный день», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».