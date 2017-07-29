Хэмилтон: Кубица — по-настоящему особенный пилот

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду на возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1.

«Роберт — один из самых быстрых пилотов, с каким я когда-либо боролся. Выступай он до сих пор, он сражался бы за титул. Если бы не выиграл его уже. У него чистый, природный талант, и жаль, что он не выступает с нами. Есть пилоты, которые гораздо лучше остальных, но не величайшие. А затем идут по-настоящему особенные пилоты, вроде него.

Я счастлив, что он проводит тесты, и продолжу следить за ним. Будет здорово, если он физически сможет вернуться», — приводит слова Хэмилтона GP Update.